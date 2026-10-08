Ihre Forderung blieb im EU-Parlament nicht folgenlos. Inzwischen verabschiedeten die Abgeordneten eine gemeinsame Position zu Cybermobbing und Online-Belästigung, in der ausdrücklich auf das irische "Coco's Law" verwiesen wird. In der vorausgehenden Debatte griffen mehrere Abgeordnete auch Jackie Fox' Rede und die Geschichte ihrer Tochter direkt auf. Das Parlament fordert einen besser abgestimmten europäischen Ansatz und eine gemeinsame Definition von Cybermobbing. Denn bislang gibt es trotz verschiedener EU-Regeln kein einheitliches europäisches Anti-Cybermobbing-Gesetz.
Die aktuellen Zahlen des Deutschen Frauenrats zeigen, warum das weit über einzelne dramatische Fälle hinausgeht. Jackie Fox zeigt, dass digitale Gewalt schnell abstrakt klingt, solange sie die anderen betrifft, aber auch, wie daraus persönliche Schmerzen werden. "Worauf wartet ihr noch?", fragte sie im EU-Parlament. "Wollt ihr, dass eure Familie davon betroffen ist? Wollt ihr, dass jemand stirbt?"