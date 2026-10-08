Wie kann ein Gesetz helfen?

Jackie Fox kennt die schlimmstmöglichen Folgen aus der persönlichsten aller Perspektiven, tiefster Trauer. Nach Nicoles Tod habe sie kaum gewusst, wie sie weiterleben sollte, erzählte sie im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. "Ich brauchte einen Fokus. Ich brauchte einen Plan. Ich brauchte etwas, das mich aus dem Bett holt", sagte sie. Eines Nachts sei sie aufgewacht und habe beschlossen, etwas zu ändern und für ein Gesetz zu kämpfen, das Online-Mobbing strafbar macht. In der nächsten Sekunde habe sie sich gefragt: "Aber wie soll ich das überhaupt schaffen?"