München (dpa/lby) - Mehrere Hundert Menschen haben in München mit einer bunten Parade den irischen Nationalfeiertag gefeiert. Bereits zum 27. Mal richtete die irische Gemeinde den St. Patrick’s Day aus - auch um die "bayerisch-irische Freundschaft" zu pflegen, wie die Veranstalter mitteilten. Münchens SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter nahm mit seiner Frau Petra und der irischen Botschafterin in Deutschland, Maeve Collins, in einer Kutsche an der Parade teil.