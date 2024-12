München - Der frühere Fußball-Nationalspieler Philipp Lahm (40) hat die Vergabe der WM 2034 an Saudi-Arabien kritisiert. "Es ist wichtig, dass Großereignisse in demokratischen Ländern stattfinden", sagte der Weltmeister von 2014 in der Sendung "Blickpunkt Sport" im BR und erinnerte dabei an Olympia in Paris und die EM in Deutschland in diesem Jahr. Lahm war bei der Europameisterschaft selbst Turnierdirektor.