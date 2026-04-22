Andere widersprechen entschieden. "Vor dem Krieg hatte ich das Gefühl, dass die USA und Reza Pahlavi einen genauen Plan für die Zukunft haben", sagt Taha, ein Tierarzt im Iran. "Aber jetzt, nach 50 Tagen, sehen wir die ganze Zerstörung. Wie kann jemand, der von Demokratie spricht, die Zerstörung der Infrastruktur seines eigenen Landes befürworten?" Mina, eine Studentin, glaubt, Pahlavis Rückhalt sei aus der Not heraus entstanden. "Wir haben keine bedeutende Opposition, die sich der Islamischen Republik entgegenstellen könnte", sagt sie.

Der Iran-Experte Arash Azizi sieht darin ein größeres Muster. Der Krieg habe die Spaltung unter Iranerinnen und Iranern weiter vertieft. "Er hat die Unterschiede zwischen Iranern beschleunigt, verstärkt", sagt der Historiker. Zwar gebe es breite Einigkeit über das Ziel einer Demokratie – "aber sehr wichtige Unterschiede darüber, welche Form sie annehmen sollte". Diese Konflikte reichen von der Staatsform bis zur Frage, wie ein politischer Übergang überhaupt aussehen kann.

Experte spricht von blutiger, gewaltsamer Geschichte

Azizi verweist dabei auf strukturelle Gründe für diese Spaltung. Große Protestbewegungen hätten oft Schwierigkeiten, sich in eine einheitliche Führung zu übersetzen. Im Iran komme eine Geschichte politischer Gewalt hinzu, die bis heute nachwirke. "Wir sprechen von einer blutigen, gewaltsamen Geschichte", sagt er. "Das macht es schwierig, dass Menschen die Vergangenheit hinter sich lassen und sich über die Zukunft einigen."

Auch über den richtigen Weg herrscht Uneinigkeit. "Wir alle lehnen die Islamische Republik ab, aber es wurden sehr unterschiedliche Taktiken und Strategien angewendet", sagt Azizi. Der Krieg habe eine weitere Bruchlinie geschaffen. "Sind Sie für den Krieg oder dagegen? Das ist eine sehr große Frage." Ein gemeinsamer Kurs sei nicht in Sicht.

Reza Pahlavi bereitet sich unterdessen auf seine Reise nach Berlin vor. Während seine Anhänger gespannt auf seine Ankunft warten, sind erste Proteste gegen den Besuch bereits angekündigt. Eine fragile Waffenruhe im Iran-Krieg hat US-Präsident Trump nun überraschend verlängert. Das Land blickt unterdessen auf eine mögliche zweite Verhandlungsrunde zwischen Vertretern aus Washington und Teheran. Die Sorge ist jedoch groß, dass der Krieg weitergeht. Welche Rolle der Sohn des Schahs am Ende spielen kann, ist offen.