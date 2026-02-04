Iran, Rüstung, Energie Was Kanzler Merz in der Golfregion vorhat

Katar spielt im Gaza-Konflikt eine zentrale Rolle und hilft Deutschland mit seinen guten Kontakten zu den islamistischen Taliban bei der Rückführung von Straftätern nach Afghanistan.

Wird es auch um den Iran-Konflikt gehen?

Mit Sicherheit. Die Sorgen vor einem neuen Krieg sind zuletzt wieder gewachsen. US-Präsident Donald Trump hat der Staatsführung in Teheran mehrfach mit Militärschlägen gedroht, auch wegen des brutalen Vorgehens staatlicher Kräfte gegen Demonstranten bei den jüngsten Massenprotesten. Das US-Militär hat seine Präsenz in der Region seit Anfang Januar deutlich ausgebaut, nun soll es Berichten zufolge aber Verhandlungen mit dem Iran geben.

Im Fall eines erneuten US-Angriffs im Iran könnte die stark unter Druck geratene Führung in Teheran einen deutlich größeren Gegenangriff starten als bei vorigen militärischen Konfrontationen. Durch ihre geografische Lage und als Gastgeber von US-Truppen könnten die Golfländer ungewollt in einen Krieg hineingezogen werden. Dabei wollen sie Inseln der Stabilität sein nicht zuletzt für Investoren und Touristen.

Spielen die Menschenrechte noch eine Rolle?

Ja, aber nicht mehr eine so große wie früher. Vor acht Jahren wurde der saudische Kronprinzen Mohammed bin Salman von westlichen Staats- und Regierungschefs wegen des brutalen Mords am saudischen Journalisten Jamal Khashoggi noch geschnitten. Inzwischen scheint der Fall die offiziellen Treffen mit dem faktischen Herrscher Saudi-Arabiens kaum noch zu beeinträchtigen. Kanzler Merz kommt am späten Abend mit ihm zu einem Essen zusammen.

Die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien wird von Organisationen wie Amnesty International aber weiterhin als unterirdisch beschrieben. Trotz einiger Lockerungen für das gesellschaftliche Leben und einiger Stärkungen bei den Frauenrechten gibt es glaubwürdige Berichte von außergerichtlichen Tötungen, Folter und willkürlichen Verhaftungen.

Katar stand besonders 2022 als Gastgeber der Fußball-WM im Fokus. Vorwürfe über den Missbrauch und die Ausbeutung von Arbeitsmigranten und ungeklärte Todesfälle machten Schlagzeilen. Trotz einiger Reformen bestehen Methoden, die Missbrauch fördern, Menschenrechtlern zufolge weiter.