Iran-Krieg USA erhöhen mit neuen Angriffen und Drohungen Druck auf Iran

Was hat Trump vor?

Das "Wall Street Journal" berichtet unter Berufung auf US-Beamte, dass Trump zu einer Ausweitung des militärischen Vorgehens gegen den Iran tendiere, aber noch keine endgültige Entscheidung über die nächsten Schritte getroffen habe. Optionen sind demnach, die Luftangriffe auszuweiten, Bodentruppen zur Eroberung iranischer Inseln nahe der Straße von Hormus einzusetzen sowie die Bombardierung einer iranischen Atomeinrichtung, die als "Pickaxe Mountain" bekannt ist. Trump hatte jüngst mit einem Angriff auf den Komplex gedroht, der im Berg Kuh-e Kolang südlich der Nuklearanlage Natans im Zentraliran liegt.

Der US-Präsident hatte dem Iran zudem einmal mehr mit Angriffen auf zivile Infrastruktur gedroht. Auf die Frage einer Journalistin, ob er dem Iran ein Ultimatum gebe, bevor das US-Militär mit Bombenangriffen auf Brücken beginnen würde, sagte Trump am Mittwoch: "Ich mag es nicht, Fristen zu setzen."

Trump: Verhandeln oder die "Sache zu Ende bringen"

Am Dienstag hatte Trump einem Interview des US-Senders Fox News noch gesagt, nächste Woche würden alle Kraftwerke und Brücken zerstört, "es sei denn, sie (die Iraner) kommen an den Verhandlungstisch und verhandeln". Er kündigte zudem heftige Angriffe auch in den kommenden Nächten an.

Am Mittwoch wiederholte Trump dann seine Behauptung, der Iran wolle "unbedingt" eine Vereinbarung zur Beilegung der Kämpfe schließen. "Ihnen gefällt nicht, was wir tun, und sie wollen die Sache tatsächlich beilegen", teilte Trump mit. "Wir werden sehen, ob wir uns mit ihnen einigen oder ob wir die Sache einfach zu Ende bringen."