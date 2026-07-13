Ungeachtet dessen kam es in den vergangenen Wochen wiederholt zu gegenseitigen Angriffen. Der Tenor aus den USA dazu lautete länger: US-Angriffe auf iranische Ziele seien lediglich begrenzte Vergeltungsschläge für iranische Attacken auf Handelsschiffe, die Waffenruhe gelte nach wie vor.

Nach einer erneuten Eskalation änderte Trump vor wenigen Tagen dann allerdings seine Ansage: Die Waffenruhe sei "VORBEI", schrieb er auf der Plattform Truth Social, nachdem er bereits auf dem Nato-Gipfel kurz zuvor eine ähnliche Nachricht verkündet hatte. Seitdem reißen die gegenseitigen Angriffe nicht ab und verschärfen die Sorge vor einem vollständigen Wiederaufflammen des Kriegs.

Sanktionen: Eine zeitweise Aufhebung, die Trump zurücknahm

Die US-Regierung hatte sich in dem Rahmenabkommen verpflichtet, "alle Sanktionen" gegen den Iran aufzuheben. Der Zeitplan sollte indes erst im endgültigen Abkommen vereinbart werden.

Tatsächlich hatten die USA kurz nach Inkrafttreten des Rahmenabkommens Sanktionen auf iranisches Öl gelockert. Gut zwei Wochen später nahm das US-Finanzministerium vergangene Woche allerdings die dafür erteilte Ausnahmegenehmigung wieder zurück. Neue Geschäfte mit Rohöl, Petrochemie- und Erdölprodukten iranischen Ursprungs sind damit wieder untersagt. Ein US-Regierungsbeamter begründete das mit dem Verhalten des Irans in der Straße von Hormus, das für die USA "völlig inakzeptabel" sei.

Die Vereinigten Staaten hatten mit der Ausnahmegenehmigung die Energiemärkte zwischenzeitlich beruhigt und damit auch für Entspannung an den Zapfsäulen gesorgt. Wegen der unsicheren Zukunftsaussichten kletterten die Spritpreise in den USA zuletzt aber wieder nach oben und erschweren den Bürgerinnen und Bürgern der Autofahrernation neben der ohnehin hohen Inflation das Leben.

Für Trump und seine Republikaner ist das weniger als vier Monate vor den wichtigen Zwischenwahlen ein Problem: Verlieren seine Parteikollegen ihre aktuell sehr knappe Mehrheit auch nur in einer der beiden Parlamentskammern, muss Trump für den Rest seiner Amtszeit mit deutlich mehr Gegenwind der Demokraten rechnen.