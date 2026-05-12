Iran-Krieg und Epstein Eine Cola oder doch Krieg? Videospiel nimmt Trump aufs Korn

Washington - Der Iran-Krieg, die Epstein-Affäre und auch Grönland: Mit einem satirischen Videospiel lenken Unbekannte die Aufmerksamkeit auf viele brisante Themen während der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. In dem Rollenspiel "Operation Epic Furious: Strait To Hell" – wohl in Anlehnung an die US-Offensive "Epic Fury" gegen den Iran – kann jeder in die Rolle des Republikaners schlüpfen. Gespielt werden kann es sowohl online als auch an drei Automaten in einem Kriegsdenkmal in Washington.