Iran-Krieg: Trump will mit Kriegsschiffen Handel sichern - wer noch?

Südkorea

Das Präsidialamt in Seoul teilte am Sonntag mit, es werde seine Reaktion auf Trumps Bitte in enger Abstimmung mit Washington sorgfältig prüfen. Ein Vertreter der Staatsführung erklärte laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap, dass die Sicherheit internationaler Seewege und die Freiheit der Schifffahrt im Interesse aller Länder und durch das Völkerrecht geschützt sei. "Auf dieser Grundlage hoffen wir, dass sich das globale maritime Logistiknetzwerk schnell wieder normalisieren wird", hieß es aus Seoul.

Großbritannien

Der britische Energieminister Ed Miliband sagte dem Sender Sky News zu Trumps Vorstoß, die Regierung werde mit ihren Verbündeten - darunter den USA - zusammenarbeiten, um dafür zu sorgen, dass die Straße von Hormus wieder befahrbar wird. "Es gibt eine Reihe an Dingen, die wir tun können", sagte Miliband und nannte als Beispiel autonome Systeme zum Aufspüren von Seeminen. Er werde aber nicht spekulieren, was Großbritannien tatsächlich tun könnte. Und er betonte: Die Beendigung des zugrundeliegenden Konflikts sei der wirksamste Weg, die Meerenge wieder zu öffnen.

Die britische Luftwaffe beteiligt sich im Iran-Krieg an der Abwehr von Drohnenangriffen zum Schutz eigener Staatsbürger und Verbündeter in der Region. Ministerpräsident Keir Starmer hatte Trump verärgert, als er sich zu Beginn des Krieges weigerte, britische Luftwaffenstützpunkte als Ausgangsbasis für US-Angriffe auf den Iran zur Verfügung zu stellen. Nach öffentlicher Kritik des US-Präsidenten lenkte er später zwar ein, beschränkte die Erlaubnis jedoch darauf, iranische Einrichtungen zum Abschuss von Raketen anzugreifen.

Australien

Australien will seine Marine vorerst nicht für den Iran-Krieg mobilisieren. "Wir werden kein Schiff in die Straße von Hormus entsenden", sagte Verkehrsministerin Catherine King am Morgen (Ortszeit). "Wir wissen, wie unglaublich wichtig das ist, aber wir wurden weder darum gebeten, noch leisten wir einen Beitrag dazu", betonte sie. Auf die Frage, ob die Regierung eine Anfrage zur Entsendung eines Marineschiffs in die Meerenge erhalten habe, antwortete King, ihr sei keine solche Anfrage bekannt. "Zum jetzigen Zeitpunkt treffen alle geplanten Schiffe in Australien ein. Die Treibstoffversorgung ist noch gesichert."

Australien ist ein wichtiger Bündnispartner der Vereinigten Staaten und seit 2021 zusammen mit den USA und Großbritannien Teil des Sicherheitsbündnisses Aukus. Die Allianz soll Australien beim Bau von U-Booten mit Nuklearantrieb unterstützen.

Deutschland

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz erteilte einem Militäreinsatz in der Straße von Hormus am Freitag eine Absage. Für ihn gebe es im Augenblick "keine Veranlassung, über eine militärische Absicherung der Seewege nachzudenken", sagte der CDU-Vorsitzende. Deutschland sei nicht Teil dieses Krieges "und wir wollen es auch nicht werden", betonte er. "Und insofern sind alle unsere Bemühungen darauf gerichtet, den Krieg zu beenden."

Merz äußerte sich vor Trumps Einlassungen. Außenminister Johann Wadephul bekräftigte dann am Sonntag im ARD-"Bericht aus Berlin" auch mit Blick auf die Frage nach einer Ausweitung einer laufenden EU-Mission auf die Straße von Hormus: "Werden wir bald aktiver Teil dieser Auseinandersetzung? Nein." Sicherheit für die Meerenge werde man nur bekommen, wenn es im Gespräch mit den Iranern eine Verhandlungslösung gebe.

Am Montag kommen die Außenminister der EU-Staaten zum ersten Mal seit Beginn des Iran-Kriegs zu einem persönlichen Treffen in Brüssel zusammen - da könnten Trumps Forderungen auch Thema sein.