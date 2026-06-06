Washington - Trotz der massiven Luftangriffe im Verlauf des Iran-Kriegs verfügt Teheran nach einer Schätzung von US-Präsident Donald Trump noch über gut ein Fünftel seines Raketenarsenals. Die meisten Drohnenfabriken, Abschussrampen und Einrichtungen zur Raketenproduktion seien ausgeschaltet worden, sagte der Republikaner in einem Interview mit dem TV-Sender NBC News. "Aber sie verfügen weiterhin über Kapazitäten. Sie haben noch einige Raketen und einige Drohnen." Trump ergänzte: "Prozentual würde ich sagen, vielleicht noch 21 bis 22 Prozent ihrer Raketen." Das seien immer noch viele, aber nicht mehr das, was sie anfangs hatten.