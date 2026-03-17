Washington - US-Präsident Donald Trump hat die Nato für ausbleibende Hilfe bei der Sicherung des Öltransports durch die Straße von Hormus kritisiert. Er sei von den Alliierten enttäuscht, sagte Trump im Weißen Haus. Er glaube, sie begingen einen "törichten Fehler". Zuvor hatte er auf Truth Social geschrieben, dass die Vereinigten Staaten von den meisten Nato-Verbündeten darüber informiert worden seien, dass sie nicht in den US-Militäreinsatz gegen Iran involviert werden wollten. Das Wort Verbündete setzte er dabei in Anführungsstriche.