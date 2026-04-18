Wie reagiert Trump?

Der Iran macht die USA für die Kehrtwende verantwortlich, weil sie an der Seeblockade festgehalten haben. Natürlich ist naheliegend, dass Trump den Iran seinerseits mit Vorwürfen überzieht, wie er es im Laufe des Krieges immer wieder gemacht hat. Trump hat für heute (15.00 Uhr MESZ) eine Pressekonferenz angekündigt. Zwar soll es da eigentlich nicht um den Iran gehen, wie er Freitag zu Reportern sagte. Aber da sich zurzeit "alles" um den Iran drehe (so formulierte Trump es), könnte er sich auch zur neuen Entwicklung in dem Konflikt äußern und dürfte auf jeden Fall danach gefragt werden.