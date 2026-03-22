Für den russischen Präsidenten Wladimir Putin sei ein langer Krieg im Iran "ein Plus". Neben den hohen Energiepreisen bedeute er auch eine Erschöpfung von Ressourcen. "Für Putin ist es von Vorteil, dass die Ressourcen nicht an die Ukraine gehen", sagte Selenskyj laut BBC. "Er muss uns schwächen, und das ist ein langer Prozess. Der Nahe Osten ist einer der Wege, das zu erreichen." Es werde definitiv einen Mangel an Patriot-Raketen geben, die für die Ukraine bei Bedarf zugänglich sein könnten.