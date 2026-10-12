Wie reagiert Saudi-Arabien?

Das Königreich bemüht sich seit Wochen, die USA und andere Partner stärker bei der Verteidigung einzubinden. Denn die Angriffe bedeuten einen schweren Rückschlag für Versuche der Führung, das Land in einen Knotenpunkt für Geschäfte und Tourismus zu verwandeln. In zwei Wochen beginnt in Riad die Investorenkonferenz FII, die zum zentralen Ereignis geworden ist, um ausländische Geldgeber anzulocken. Wer Bilder der Angriffe von Riad sieht, dürfte zweimal überlegen, ob er anreist - oder dort investiert.

US-Präsident Donald Trump erwägt nun nach eigener Aussage neue Angriffe im Jemen, wo das US-Militär schon 2024 und 2025 wiederholt Ziele der Huthi bombardierte. Seinerzeit ging es aber vor allem um den Schutz von Handelsschiffen im Roten Meer, die die Miliz angriff und teils versenkte oder auch entführte. Jetzt, kurz vor der wichtigen US-Kongresswahl, dürfte Trump kaum Interesse an neuen - und teuren - Angriffen im Jemen haben. Im Frühjahr 2025 berichtete CNN, dass diese in nur drei Wochen Kosten von fast einer Milliarde US-Dollar verursachten.

Zugleich hofft Riad auf den Beistand weiterer Länder. Die Türkei und Pakistan aktivierten zusammen mit Saudi-Arabien kürzlich den sogenannten Mekka-Verteidigungspakt und wollen rasch Truppen im Königreich stationieren. Pakistanische Truppen sind schon länger im Land im Einsatz. Auch Syriens Regierung soll laut Berichten eine mögliche Entsendung von Truppen erwägen. Einsätze dieser mehrheitlich sunnitischen Staaten könnten religiöse Aspekte des Konflikts mit dem schiitischen Iran verschärfen. Eine militärische Lösung scheint aber ebenso schwer greifbar wie eine diplomatische - wirklich gute Optionen hat Saudi-Arabien derzeit nicht.

Könnte auch Israel wieder im Jemen angreifen?

Das ist unklar. In Israel findet am 27. Oktober die Parlamentswahl statt, bei der Ministerpräsident Benjamin Netanjahu um sein Amt und sein politisches Überleben kämpft. Israel stand mit der Huthi-Miliz aber immer wieder im offenen Konflikt: Ab 2023 feuerte die Miliz immer wieder Raketen und Drohnen auf Israel, seinerzeit aus erklärter Solidarität mit der Hamas im Gazastreifen, teils gab es dabei auch Opfer. Die israelische Luftwaffe griff im Gegenzug Ziele der Miliz im 2.000 Kilometer entfernten Jemen an. Auch im Zuge des Iran-Kriegs wurde Israel im März und zuletzt im Juni aus dem Jemen beschossen.