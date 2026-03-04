Die Energiewirtschaft hält sich mit genaueren Prognosen zurück. "Ob und wie sich die aktuellen Entwicklungen an den Großhandelsmärkten auf Verbraucherpreise für Strom und Gas auswirken, lässt sich pauschal nicht beantworten", heißt es etwa beim Verband BDEW. Dies hänge von den Beschaffungs- und Absicherungsstrategien der jeweiligen Lieferanten und von den Verträgen der Endkunden ab. "Im Allgemeinen sind jedoch die Endkundenpreise für Strom und Gas bei den meisten Lieferanten auf längere Zeit im Voraus fixiert und an den Terminmärkten abgesichert."