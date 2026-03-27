Iran-Krieg Pakistans Sportfans feiern wegen Energiekrise von zu Hause

"In Pakistan hat in den vergangenen Jahren ein Solarboom eingesetzt", sagt Nabiya Imran von Renewables First, einer pakistanischen Denkfabrik. Bis Juni 2024 seien 32 Gigawatt Leistung durch Solaranlagen in ganz Pakistan installiert worden, schätzt das Institut. Bisher sei das Stromnetz jedoch nicht ausreichend auf die Erneuerbaren ausgerichtet und es fehlten Batteriespeicher, um die Sonnenenergie den ganzen Tag nutzen zu können.

Besonders die wichtige Textilindustrie des Landes konnte Abhängigkeit von fossilen Energieträgern abbauen. "Der Privatsektor - große Unternehmen, wie auch Mittelständler - haben erheblich in Solarenergie investiert", erklärt Khurram Mukhtar. Der Ökonom hofft, dass Pakistans Textilindustrie als einer der wichtigsten Exportsektoren sogar weltweit zu einem Vorbild für nachhaltige Produktion werden könnte. Dazu müsse die Politik jedoch langfristiger planen.

Derzeit steckt das Land in Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds für die Freigabe von Krediten. Thema dabei sind auch komplizierte Kreditverstrickungen in Pakistans Energieinfrastruktur, die zu einer chronischen Unterfinanzierung des Stromnetzes führen.

Transport bleibt abhängig von fossilen Energien und treibt Inflation

Aber selbst günstiger Solar-Strom kann den Transportsektor bisher nicht entlasten. Mit wenigen Elektroautos im Land treffen höhere Spritpreise Pakistaner hart. Denn nicht nur der Weg zum Kricket-Stadium wird eigentlich per Verbrennungsmotor zurückgelegt.

"Pakistans Lieferketten sind vom Straßentransport abhängig", sagt Afia Malik vom Pakistan Institute of Development Economics. So würden gestiegene Kosten für Kraftstoff schnell von Landwirten zu Verbrauchern durchschlagen. "Das wird ärmere Haushalte direkt treffen", sagt die Ökonomin. Da Nahrungsmittel 37 Prozent der Verbraucherpreise ausmachten, werde die Energiekrise auf die Inflation durchschlagen.