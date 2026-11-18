Unklar ist weiterhin, ob sich eine mögliche neue militärische Eskalation auf die USA und den Iran beschränken würde. Auch Israel könnte dabei eine Rolle spielen. Der bisherige Ministerpräsident Benjamin Netanjahu steht nach der Wahl und angesichts eines möglichen Regierungswechsels innenpolitisch unter Druck. Wie die "Financial Times" berichtete, soll er nahezu täglich mit Trump telefonieren, um ihn zu neuen Angriffen auf den Iran zu bewegen. Zuletzt hatte er den Sturz der iranischen Führung als israelisches Ziel genannt.

Am Persischen Golf ist der Konflikt für die Menschen Teil des Alltags. "Gestern Nacht waren wir sehr gestresst wegen der Explosionsgeräusche", erzählte eine Frau. "Ich war am Strand und habe gesehen, wie ein Öltanker in Brand geraten ist." Die US-Angriffe hätten die Wohngebiete auf der Insel zum Glück nicht getroffen. "Ich hoffe auch, dass das nie passiert."