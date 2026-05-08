Iran-Krieg Neue Angriffe in Straße von Hormus – Waffenruhe wankt

Der Iran hatte den Golfstaat am Montag und Dienstag erstmals seit Beginn der Waffenruhe vor rund vier Wochen wieder angegriffen. Die iranischen Streitkräfte hatten ihren Angriff als Reaktion auf die US-Initiative zur Öffnung der blockierten Straße von Hormus bezeichnet, die Trump dann wieder aussetzte.

USA erwarten Antwort aus Teheran

Die Waffenruhe im Iran-Krieg gilt seit gut einem Monat. Die militärischen Spannungen sind jedoch weiter hoch. Trump hatte sich dennoch zuletzt optimistisch gezeigt, dass bald eine Einigung mit der Führung in Teheran erzielt werden könnte, um den Krieg zu beenden. In den diplomatischen Bemühungen erwarteten die USA nach Angaben von Außenminister Marco Rubio noch am Freitag eine Antwort aus Teheran. "Die Hoffnung ist, dass es etwas ist, das uns in einen ernsthaften Verhandlungsprozess bringen kann."

Trump forderte in der Nacht zum Freitag den Iran erneut auf, rasch eine Friedensvereinbarung zu unterzeichnen. Ansonsten werde das US-Militär iranische Einheiten in Zukunft noch viel härter und viel gewaltsamer treffen, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Der Iran werde "von WAHNSINNIGEN angeführt, und hätten sie die Chance, eine Atomwaffe einzusetzen, würden sie es ohne Frage tun – aber diese Gelegenheit werden sie nie bekommen".