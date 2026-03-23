Iran-Krieg: Können iranische Raketen nun Europa erreichen?

Teheran - Irans Streitkräfte haben am Wochenende überraschend zwei Raketen auf den US-britischen Militärstützpunkt Diego Garcia im Indischen Ozean abgefeuert. Die Insel liegt gut 4.000 Kilometer südöstlich vom Iran. Zwar traf keines der beiden Geschosse sein Ziel, dennoch handelt es sich um den bislang weitesten Raketenangriff in der Geschichte der Islamischen Republik. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu legt bereits nahe, dass Städte tief in Europa bald zum Ziel Teherans werden könnten. Liegen Berlin, Paris und London nun in der Reichweite iranischer Raketen?