Washington - Das Weiße Haus hat mit der Unterlegung eines TikTok-Clips mit einem Song von Katy Perry den Superstar verärgert. Die US-Sängerin schrieb auf der Plattform X, sie sei entsetzt und wütend darüber, dass ihr Lied "Firework" (dt. Feuerwerk) als Hintergrundmusik für Aufnahmen von Militärschlägen verwendet worden sei. "Ich habe dem nicht zugestimmt, ich wurde nicht gefragt, und ich billige das absolut nicht." Ihre Musik sei dazu da, um Menschen zusammenzubringen – nicht, um Krieg zu verherrlichen.