Brigadegeneral Solghadr: Neuer Generalsekretär im Sicherheitsrat

Nach der Tötung des einflussreichen Politikers Ali Laridschani, dem zuletzt im Sicherheitsrat eine Schlüsselrolle im iranischen Machtapparat nachgesagt wurde, rückte ein unbekannter General in das Amt auf. Mohammed Bagher Solghadr, ein Brigadegeneral im Ruhestand, steht nun an der Spitze des mächtigen Gremiums. Damit festigen die Revolutionsgarden weiter ihren Einfluss in der iranischen Innen- und Außenpolitik.

Über Solghadr ist wenig bekannt. Er wurde Mitte der 1950er Jahre geboren und ist ein Veteran des Iran-Irak-Kriegs (1980-1988). Zuletzt war er ein führendes Mitglied des sogenannten Schlichtungsrats, eines einflussreichen Schiedsorgans im iranischen Machtapparat.

Iranischen Medien zufolge leitete Solghadr in der Vergangenheit den Wahlkampf der erzkonservativen "Volksfront der Kräfte der Islamischen Revolution". Zu ihren Mitgliedern zählen auch Ghalibaf sowie der 2024 bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommene damalige Präsident Ebrahim Raisi.

Außenminister Araghtschi: Der Berufsdiplomat

Eines der prominentesten Gesichter der iranischen Regierung ist Außenminister Abbas Araghtschi. Der 63 Jahre alte Karrierediplomat gilt als konservativer Pragmatiker, der sich keinem politischen Lager einfach zuschreiben lässt. Der studierte Politologe promovierte im Jahr 1996 an der britischen Universität Kent. Araghtschi ist Autor eines Buches über diplomatische Verhandlungen.

Sein Geschick in Verhandlungen dürfte ihm auch die Unterstützung von höchster Ebene zugesichert haben. Bereits im vergangenen Jahr leitete Araghtschi die Atomgespräche mit den USA. Insidern zufolge wird seine Meinung im innersten Machtzirkel geschätzt, obwohl er keine direkten Entscheidungen trifft.

Ali Abdollahi Aliabadi: Kommandeur der zentralen Militärführung

Ali Abdollahi Aliabadi steht an der Spitze der zentralen Militärführung des Irans. Der Generalmajor leitet das Hauptquartier Chatam al-Anbija, das im Kriegsfall die operative Führung der iranischen Streitkräfte bündelt und Einsätze von Armee und Revolutionsgarden koordiniert. Damit gehört Aliabadi zu den wichtigsten Militärvertretern des Landes. Seit Kriegsbeginn hat sich Aliabadi nur selten öffentlich gezeigt. Sein Einfluss dürfte stattdessen im Maschinenraum der iranischen Kriegsführung liegen.