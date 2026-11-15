Iran-Krieg: Iran greift Ziele in Bahrain mit Drohnen an

Manama/Teheran - Die iranischen Revolutionsgarden haben nach eigener Darstellung erneut einen US-Militärstützpunkt im Golfstaat Bahrain angegriffen. Das Radarsystem auf der Hubschrauberbasis Al-Riffa südlich der Hauptstadt Manama sei von sechs Drohnen getroffen worden, erklärte die einflussreiche Militärorganisation. Das Verteidigungsministerium in Bahrain hingegen sprach von der erfolgreichen Abwehr eines iranischen Drohnenangriffs. Die Angaben beider Seiten konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.