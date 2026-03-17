 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Politik

  4. Iran bestätigt Tod von Basidsch-Kommandeur Soleimani

Iran-Krieg Iran bestätigt Tod von Basidsch-Kommandeur Soleimani

Irans Revolutionsgarden würdigen den getöteten Kommandeur der Basidsch-Miliz. Seine Anhänger schwören Blutrache.

Iran-Krieg: Iran bestätigt Tod von Basidsch-Kommandeur Soleimani
1
Irans Revolutionsgarden haben den Tod des Kommandeurs der paramilitärischen Basidsch-Miliz, Gholamresa Soleimani, bestätigt. Foto Archiv Foto: Ebrahim Noroozi/AP/dpa

Teheran/Berlin - Die iranischen Revolutionsgarden haben den Tod des Kommandeurs der paramilitärischen Basidsch-Miliz, Gholamresa Soleimani, bestätigt. Die den Garden nahestehende Nachrichtenagentur Fars veröffentlichte einen Nachruf, in dem die Revolutionsgarden Soleimani würdigten und "zum ehrenvollen Märtyrer-Tod" gratulierten. Zugleich erklärten sie, die "Basidsch-Kämpfer" würden niemals die Blutrache für ihren getöteten Führer aufgeben.

Nach der Werbung weiterlesen

Die israelische Armee hatte zuvor erklärt, Soleimani am Montag getötet zu haben. Unter dessen Führung seien die Basidsch-Milizen für die blutige Niederschlagung der Proteste im Iran im Januar verantwortlich. Soleimanis Tötung sowie die jüngsten Angriffe fügten den Fähigkeiten der Miliz "erheblichen und anhaltenden Schaden" zu, hieß es weiter.