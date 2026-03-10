Iran-Krieg "Heftigste Angriffe" – Kein Zeichen für Frieden im Iran

Bei zwei wichtigen staatlichen Banken waren nach Berichten von Einwohnern der Hauptstadt Teheran Geldautomaten außer Betrieb, das Onlinebanking war nicht erreichbar und Kartenzahlungen waren nicht möglich.

Neun Krankenhäuser mussten infolge der Luftangriffe ihren Betrieb einstellen. Sollte der Krieg andauern, reichten Irans strategische Medikamentenvorräte für mindestens sechs Monate, berichtete die Nachrichtenagentur Ilna unter Berufung auf den Parlamentsabgeordneten Mohammed Dschamalian. Bei einigen Mitteln herrschten jedoch bereits jetzt Engpässe. Landesweit werden demnach 1.400 Verletzte stationär behandelt.

Nach Angaben der Regierung in Teheran wurde auch ein Unesco-Welterbe beschädigt. In der Kulturmetropole Isfahan im Landeszentrum wurde der Tschehel-Sotun-Palast in Mitleidenschaft gezogen, wie von der Regierung veröffentlichte Aufnahmen zeigen. Bilder in den sozialen Medien zeigten zudem Rauchwolken unmittelbar in der Nähe der bekannten Schah-Abbas-Moschee am "Naghsch-e-Dschahan", dem zentralen Platz in Isfahan, einem der wichtigsten Wahrzeichen der persischen Kultur.

Raketenangriff auf von Deutschen genutzten Stützpunkt in Jordanien

Bei den Militärschlägen in der Region wurde auch der von deutschen Soldaten genutzte Einsatzstandort Al-Asrak in Jordanien von Raketen beschossen. Dabei sei auch der deutsche Teil des Camps getroffen worden, sagte ein Sprecher des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr. Es werde noch untersucht, ob es Trümmer oder eine anfliegende Rakete gewesen seien. Die Soldaten befänden sich in Schutzbauten oder in dezentraler Unterkunft in Sicherheit und seien wohlauf.