Berlin - Für die Reiseveranstalter kommt es angesichts des Kriegs im Nahen Osten auf einen Austausch mit gestrandeten Touristen vor Ort an. "Es geht darum, die Gäste zu beruhigen, Sachlichkeit, transparente Kommunikation mit ihnen zu haben, damit eben keine Panik ausbricht", sagte Anke Budde, Präsidentin der Allianz Selbstständiger Reiseunternehmen, im RBB-Inforadio. Derzeit werde ein großer Aufwand betrieben, um Flugzeuge in die betroffene Region zu schicken und Reisende wieder nach Hause zu holen.