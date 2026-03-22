Iran-Krieg Führen die USA und Israel noch denselben Kampf?

Die Zeitung "Israel Hajom" berichtete aber unter Berufung auf amerikanische und israelische Beamte, der israelische Angriff auf das Gasfeld sei sehr wohl koordiniert gewesen. Auch US-Medienberichte legen das nahe.

Erst Regierungssturz, dann wieder doch nicht

Schon zu Beginn der Kampfhandlungen fuhr die US-Regierung einen Schlingerkurs bei der Frage, warum sie überhaupt Krieg führt. Zunächst bediente Trump das Motiv vom "regime change", indem er die Iraner aufrief, die Führung des Landes in die Hand zu nehmen, sprich: die autoritäre Regierung zu stürzen. Dann rückte er den militärischen Aspekt in den Vordergrund, das Waffenarsenal des Irans vernichten zu wollen und dem Land keine atomare Bewaffnung zu gestatten. Schließlich versuche der Iran, Israel zu vernichten. Und: Man wolle auch das amerikanische Volk verteidigen.

Die US-Zeitschrift "The Atlantic" kommentierte, Trump habe unter den verschiedenen Begründungen ausgewählt, "als würde er Horsd'œuvres von einem Buffet in einem seiner Golfresorts aussuchen".

Hinzu kommt die Frage, inwiefern die Kriegsziele beider Länder exakt übereinstimmen. Das liegt auch an der Arbeitsteilung der Kriegspartner. US-Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard sagte, während die israelische Regierung sich darauf konzentriere, die iranische Führung auszuschalten, lege Trump den Fokus darauf, die Produktionskapazitäten für ballistische Raketen und die - für die Sicherheit der Straße von Hormus bedrohliche - iranische Marine auszuschalten.

Die Zeitung "Israel Hajom" kommt zu dem Schluss: "Die Kriegsziele Israels und der USA sind weitgehend identisch." Die Anstrengungen seien bloß nicht in allen Teilbereichen gleich. So betrachte Trump den Sturz der Führung in Teheran nicht als primäres Ziel. "Er wäre bereit, sich mit einem Wechsel der Führungsriege zufriedenzugeben, selbst wenn es sich um Ajatollahs handelt", meint das Blatt. Trumps Hauptaugenmerk liege vielmehr darauf, Irans Bestrebungen, eine globale Energiekrise herbeizuführen, zu vereiteln.

Trump selbst formulierte es so: "Wir wollen mehr oder weniger dasselbe."

Hat Israel die USA zu dem Krieg gedrängt?

Kritiker Trumps und Netanjahus sahen sich bestätigt durch den Rücktritt des Chefs des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung in den USA, Joseph Kent. Er betonte, der Iran habe keine unmittelbare Bedrohung für die USA dargestellt. Es sei offensichtlich, dass die Vereinigten Staaten den Krieg auf Druck der Israelis begonnen hätten.

Nicht nur die Amerikaner wiesen die Darstellung zurück, wonach Israel die USA in den Krieg hineingezogen haben soll. Netanjahu selbst beschrieb diese Behauptungen als "Zeitungsente" und "lächerlich". "Amerika kämpft nicht für Israel", sagte er. "Amerika kämpft mit Israel für ein gemeinsames Ziel: unsere Zukunft zu schützen, die Zivilisation gegen diese Barbaren zu verteidigen."