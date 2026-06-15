Iran-Krieg Die Stolpersteine beim Abkommen zwischen den USA und Iran

Für die israelische Regierung besitzt die Sicherheit an der Nordgrenze zum Libanon Priorität, um geflüchteten Bürgern eine Rückkehr in ihre Heimatstädte zu ermöglichen. Mit den täglichen Luftangriffen begründet Israel seinen Armeeeinsatz gegen die Hisbollah-Miliz im Nachbarland.

Beim Thema Libanon droht Trump möglicherweise das größte Störfeuer. Verteidigungsminister Israel Katz betonte, dass die Armee die Kontrolle über die selbst ausgewiesenen "Sicherheitszonen" im südlichen Libanon bis auf weiteres aufrechterhalte – trotz aller Druckversuche. Katz drohte, die Armee werde mit "voller Wucht" zurückschlagen, sollte der Iran das Land wegen der Kämpfe gegen die Hisbollah angreifen.

Der rechtsextreme Polizeiminister Itamar Ben-Gvir schrieb auf X, Israel dürfe sich nicht mit weniger als der Zerschlagung der Hisbollah zufriedengeben. Jeder Luftangriff der Hisbollah auf Israel müsse mit einem Angriff auf die Beiruter Vororte beantwortet werden.

In Bezug auf das iranische Atomprogramm erklärte Verteidigungsminister Katz, sein Land müsse notfalls auch unabhängig handeln, damit der Iran keine Atomwaffen erhalte.

Welche Bedeutung hat der Krieg im Libanon?

Der Krieg im Libanon, wo nach offiziellen Angaben mehr als 3.700 Menschen getötet und etwa 11.700 verletzt wurden, bleibt eine der größten Hürden für das Abkommen. Zwar sieht es laut Vermittler Pakistan eine sofortige und endgültige Beendigung der Militäroperationen an allen Fronten vor, auch im Libanon. Israel hat aber klargestellt, dass auch nach Verkündung der Vereinbarung kein Abzug israelischer Bodentruppen aus dem Südlibanon geplant sei. Dort dauerten die Angriffe am Morgen laut Augenzeugen und Berichten der Staatsagentur NNA an.

"Der Libanon wird einer der unmittelbaren und folgenschwersten Tests", schreibt Expertin Hanin Ghaddar vom Washington Institute, die zum Libanon und der Hisbollah forscht. Israel betrachte sich durch die Libanon-Klausel in der Vereinbarung als nicht gebunden, meint Amena Bakr vom Analysedienst Kpler. Israel "weist eine zentrale Säule des Deals direkt zurück". Die vom Iran unterstützte Hisbollah lehnt eine Entwaffnung zudem weiter ab und trotz einer im April verkündeten Waffenruhe dauert der Krieg an.

Welche Rolle spielt der Faktor Zeit?

Verkündet wurde das Abkommen in der Nacht zum Montag – unterzeichnet werden soll das Dokument aber erst am Freitag in der Schweiz. In diesen Tagen könnten neue Ereignisse im Krieg und Äußerungen aus den USA, Israel oder dem Iran zu Inhalten des Deals diesen wieder zum Kippen bringen.

Yossi Mekelberg, Nahost-Experte von der britischen Denkfabrik Chatham House, spricht von einer "künstlichen Frist", die Trump für die Iran-Gespräche gesetzt habe. Er habe das Abkommen an seinem Geburtstag am Sonntag verkünden wollen und auch vor den wichtigen US-Kongresswahlen im Herbst. Details zu den wichtigsten Fragen seien aber noch gar nicht öffentlich und wohl auch nicht ausgehandelt, sagt Mekelberg dem Fernsehsender BBC.