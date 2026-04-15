Iran-Krieg Deutsche sehen wenig Einfluss von Berlin im Nahost-Konflikt

Druck auf Israel und die USA halten jeweils 19 Prozent für sinnvoll

Viele Deutsche sind momentan etwas ratlos, was Möglichkeiten, die Kriegsparteien zum Einlenken zu bringen, betrifft. Fast jeder Zweite (46 Prozent) antwortete auf die Frage, auf welchen Akteur die Bundesregierung und die EU versuchen sollten mehr Druck auszuüben, um eine erneute Eskalation zu vermeiden, mit "Weiß nicht". Jeweils 19 Prozent der Befragten sprach sich für Druck auf Israel und die USA aus, während 12 Prozent mehr Druck auf den Iran für sinnvoll halten. Nur jeweils ein Prozent der Teilnehmer der Umfrage hält mehr Druck auf die arabischen Golfstaaten, den Libanon, einen anderen Staat oder die palästinensische Autonomiebehörde für zielführend.