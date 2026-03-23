Iran-Krieg: Deutsche Reeder warnen vor realer Gefahr für Seeleute

Die deutsche Handelsflotte umfasste im vergangenen Jahr 1.716 Schiffe, minimal weniger als im Jahr zuvor, wie Bornheim sagte. Deutschland habe damit die siebtgrößte Handelsflotte der Welt. Davor liegen unter anderem China, Griechenland und Japan. Bei den Containerschiffen liegt Deutschland den Angaben zufolge im weltweiten Vergleich auf Platz zwei und damit vor China, aber hinter der Schweiz. Dass die Schweiz ohne jeden Zugang zu einem Meer ganz oben auf dem Treppchen steht, liegt allein an der weltgrößten Reederei MSC, die ihren Sitz in Genf hat.