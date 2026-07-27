Iran-Krieg Besuch bei "Freund" Trump - was sich Netanjahu erhofft

Die israelische Tageszeitung "Haaretz" mutmaßt, dass Netanjahu nun Trump gegenüber darauf pochen könnte, dass die USA für Israel wichtige Ziele im Iran ins Visier nehmen, so etwa das iranische Atomprogramm. Dem Bericht zufolge könnte der israelische Ministerpräsident alternativ auch vorschlagen, dass Israel wieder in den Konflikt einsteigt. Die USA und Israel hatten am 28. Februar den Krieg gegen den Iran gemeinsam begonnen. Im April trat eine Waffenruhe in Kraft, die zuletzt aber keine Bedeutung mehr hatte. Die USA griffen iranische Ziele an, der Iran beschoss im Gegenzug Kuwait, Bahrain und Jordanien, die wichtige US-Militärbasen beherbergen.