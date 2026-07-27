Iran-Krieg Besuch bei "Freund" Trump - was sich Netanjahu erhofft

Washington/Tel Aviv - Vor dem Treffen mit US-Präsident Donald Trump am Dienstag gibt Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nur vage Hinweise darauf, worüber er mit Israels "Freund" in Washington sprechen will. Es werde vor allem um den Iran gehen, sagte er kurz vor seinem Abflug in die USA. Sein Ziel sei es, Israels Sicherheit zu wahren. Beobachter vermuten aber konkretere Absichten des israelischen Regierungschefs bei seinem achten Treffen mit Trump in dessen zweiter Amtszeit. Das sind die wichtigsten Punkte.