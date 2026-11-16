Washington - Angesichts verschärfter Sanktionen steht die iranische Wirtschaft nach Einschätzung der US-Regierung vor einem der "schnellsten Zusammenbrüche der Geschichte". Er gehe davon aus, dass die iranische Wirtschaftsleistung zwischen März 2026 und März 2027 um 25 Prozent schrumpfen werde, sagte US-Finanzminister Scott Bessent dem Sender Fox News am Sonntag. "Dies ist die größte wirtschaftliche Isolation, die jemals in der Geschichte der Welt gegen ein einzelnes Land verhängt wurde", sagte er.
Iran-Krieg Bessent: Irans Wirtschaft steht vor schnellem Zusammenbruch
dpa 16.11.2026 - 07:37 Uhr