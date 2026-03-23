Iran-Krieg Anspannung und Trotz im Iran nach Trumps Ultimatum

Teheran/Tel Aviv/Washington - Angesichts des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an die iranische Führung zur Freigabe der Straße von Hormus ist die Lage in der Islamischen Republik angespannt. Die Machthaber in Teheran geben sich trotzig und drohen ihrerseits mit der vollständigen Schließung der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Meerenge. Schah-Sohn Reza Pahlavi appellierte an den US-Präsidenten, seine Drohung zu überdenken und zivile Infrastruktur im Iran bei Angriffen auf das Land zu verschonen. Die Bewohner der Millionenmetropole Teherans leiden unter dem Krieg - manche fürchten ein Überleben der islamistischen Führung aber noch mehr.