Iran-Konflikt Urlauber in Nahost zwischen Flugausfällen und Unsicherheit

Reiseveranstalter reagieren

Der Reisekonzern Dertour teilte mit, derzeit halte sich eine niedrige vierstellige Zahl seiner Gäste in von Reisewarnungen betroffenen Ländern im Nahen Osten auf. Genannt wurden die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Katar, Bahrain, Oman, Jordanien, Israel und Kuwait. Wegen der Luftraumsperrungen könnten manche Reisende derzeit nicht nach Hause fliegen oder warteten auf Weiterverbindungen. Die Gäste seien informiert worden und würden vor Ort betreut; Reiseleitungen verlängerten Hotelaufenthalte oder organisierten bei Bedarf alternative Unterkünfte.

Das Unternehmen richtete zudem eine Rund-um-die-Uhr-Hotline für Kunden der Veranstalter Dertour, ITS, Meiers Weltreisen und Clevertours ein. Für Gäste in Dubai und Abu Dhabi gebe es ein zusätzliches Betreuungsteam. Bis einschließlich Donnerstag sagte Dertour alle Reisen in die genannten Länder mit Reisewarnung ab. Betroffene Kunden können kostenfrei umbuchen oder erhalten den Reisepreis zurück. Auch für Transit-Reisende, deren Flüge gestrichen wurden, suche man nach Alternativen.

Auch Kreuzfahrtgäste warten auf Weiterreise

Beim Reisekonzern Tui wartet man nach Angaben eines Sprechers derzeit vor allem darauf, dass sich die Lufträume wieder öffnen. "Im Moment kann man wirklich nur eines machen: Man kann sich um die Gäste vor Ort kümmern", sagte er. Eigene Flüge oder Hotels betreibe Tui in der Region nicht, sondern arbeite dort mit Drittfluggesellschaften und Partnerhotels zusammen.

Nicht nur Flugreisende sind betroffen. Auch Kreuzfahrtschiffe bleiben wegen der angespannten Lage in Häfen der Region, darunter die "Mein Schiff 4" und "Mein Schiff 5" des Anbieters Tui Cruises mit einer möglichen Kapazität für insgesamt gut 5.000 Reisende. Rückreisen könnten erst organisiert werden, wenn wieder verlässliche Flugverbindungen bestehen.

Branche: Folgen sind noch nicht absehbar

Welche langfristigen Auswirkungen der Krieg auf den Tourismus haben wird, ist nach Einschätzung des Deutschen Reiseverbands noch offen. Derzeit habe es höchste Priorität, mit Reiseveranstaltern vor Ort im Kontakt zu bleiben und Informationen auszutauschen.