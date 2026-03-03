Iran-Konflikt: Söder für mehr Rücktransporte von Touristen aus Golfregion

Nürnberg/München - CSU-Chef Markus Söder wünscht sich mehr Anstrengungen beim Rücktransport von deutschen Touristen aus der Golf-Region wegen des Iran-Krieges. "Das kann man noch weiter ausbauen, finde ich, weil wir hoffen sehr, dass alle möglichst schnell wieder heimkommen und dann bei uns wieder in Sicherheit sind", sagte der bayerische Ministerpräsident nach einer Sitzung seines Kabinetts in Nürnberg. Er hoffe sehr, dass der "Bund Gestrandete und dann auch bayerische Touristen" so schnell wie möglich wieder heimhole.