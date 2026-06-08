Tel Aviv (dpa) – Israels Luftwaffe hat Ziele im Iran angegriffen. Das teilte das israelische Militär in den frühen Morgenstunden auf der Plattform X mit.
Iran Israels Militär greift Ziele im Iran an
dpa 08.06.2026 - 03:38 Uhr
Israels Luftwaffe hat Ziele im Iran angegriffen. Das teilte das israelische Militär in den frühen Morgenstunden auf der Plattform X mit.
Tel Aviv (dpa) – Israels Luftwaffe hat Ziele im Iran angegriffen. Das teilte das israelische Militär in den frühen Morgenstunden auf der Plattform X mit.