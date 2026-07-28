New York - Apple hat als erst zweites Unternehmen die Marke von fünf Billionen Dollar Börsenwert geknackt. Den Ausschlag gab im US-Handel ein zwischenzeitiges Kursplus von fast zwei Prozent auf das Rekordhoch von 342,89 Dollar pro Aktie. Danach notierte Apple zunächst wieder knapp unter der Fünf-Billionen-Marke - aber immer noch als wertvollstes Unternehmen an der US-Börse vor dem Chipspezialisten Nvidia.
iPhone-Konzern Apple erstmals mehr als fünf Billionen Dollar wert
dpa 28.07.2026 - 19:45 Uhr