Zum am Sonntag erfolgten Fahrplanwechsel wird die IOV erstmals kein Gesamtfahrplanbuch herausgeben. Stattdessen soll es zu den wichtigsten Linien Flyer, welche den Fahrplan enthalten, geben. Als Grund nennt das Unternehmen die zahlreichen Baustellen im Ilm-Kreis, die immer wieder Anpassungen im Fahrplan erforderlich machen. „In den letzten Jahren waren unsere Fahrplanbücher leider bereits zur Ausgabe nicht mehr aktuell, da eine Vielzahl von Linien im Baufahrplan verkehrt“, schreibt die IOV in den sozialen Netzwerken. Die Fahrplanflyer seien voraussichtlich ab dem 31. Juli in den Servicecentern in Ilmenau und Arnstadt erhältlich. Auch die neue „omni“, das Informationsmagazin des Vereins Bus und Bahn Thüringen kann dort abgeholt werden. Auch dieses erscheint nun in neuem Gewand und wird nicht mehr als Heft, sondern als handlicher Faltflyer herausgegeben. Dieser soll aber die gleiche Menge an Informationen rund um den ÖPNV in Thüringen enthalten. „Die erste Ausgabe ist eine allgemeine Ausgabe mit Infos aller Unternehmen. In den Folgeausgaben wird es wieder Regionen bezogene Inhalte geben“, kündigt die IOV an.