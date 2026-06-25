Lausanne - Skibergsteigen bleibt im Programm der Olympischen Winterspiele. Nach dem Debüt im vergangenen Februar in Norditalien bestätigte das Internationale Olympische Komitee die Sportart auch für die nächsten Spiele 2030 in den französischen Alpen. Auf der außerordentlichen Generalversammlung des IOC in Lausanne votierten die Delegierten für den Verbleib. Welche Disziplinen genau dran kommen, das blieb noch offen.
IOC entscheidet Skibergsteigen im Programm für Olympia 2030 bestätigt
dpa 25.06.2026 - 14:37 Uhr