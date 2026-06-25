IOC entscheidet: Skibergsteigen im Programm für Olympia 2030 bestätigt

Bei den Spielen von Mailand und Cortina 2026 waren drei Medaillensätze vergeben, und zwar in den Disziplinen Sprint jeweils für Frauen und Männer sowie in der Mixed-Staffel. Die Organisatoren in Frankreich, einem Kerngebiet für Skibergsteigen, hoffen auf fünf Wettbewerbe in 2030: Dabei soll auch das Individual dabei, die Königsdisziplin im Skibergsteigen mit mehreren Aufstiegen, Abfahrten und Tragepassagen. Neben den Einzelentscheidungen für Frauen und Männer sind auch jeweils Sprint-Events geplant sowie eine Mixed-Staffel.