Naturschützer haben das sich abzeichnende Aus für neue Kali-Förderpläne im Eichsfeld begrüßt. Mit großer Erleichterung nehme man die Ankündigung der Südharz Kali GmbH zur Kenntnis, die Aktivitäten in Nordthüringen zurückzufahren, erklärte der Thüringer BUND-Landesverband am Mittwoch. „Das bedeutet wohl das Aus für die großräumigen Bergbaupläne des Unternehmens im Eichsfeld und ist ein guter Tag für die Menschen vor Ort, deren Umwelt ernsthaft in Gefahr war“, sagte Eli Sondermann vom BUND-Kreisverband.