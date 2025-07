Investitionsstau soll weg: Tauziehen um Kommunalfinanzen geht in nächste Runde

Bei den Investitionen verbuchten Thüringens Kommunen im vergangenen Jahr zwar einen Rekordwert von 1,1 Milliarden Euro, im regionalen Vergleich sei das aber eher schwach. In Bayern werde pro Einwohner fast das Doppelte des thüringischen Wertes investiert, so die Stiftung. Im Ländervergleich sieht die Studie Thüringen bei den Steuereinnahmen an letzter Stelle.