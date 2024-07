In der Dombergschule sind gerade Fensterelemente erneuert worden. Und auch die WC-Anlage strahlt frisch und neu. Alles in allem sind hierfür – die Reparatur der Brandmeldeanlage eingeschlossen – etwa 14 800 Euro investiert worden. Vor beziehungsweise während der Sommerferien ist es auch in die Schmiedefelder Impulsschule rund gegangen. Um hier den neuen Grundschulteil etablieren zu können, brauchte es Investitionen in Höhe von rund 1100 00 Euro. Auch für die Sporthalle Wolfsgrube wurde Geld in die Hand genommen – insbesondere für den Sanitärbereich, für den etwa 335 000 Euro zur Verfügung standen.