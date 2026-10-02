Investitionen im Ausland: Bayer will über 2 Milliarden Dollar in US-Werk investieren

New Albany - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer will 2,2 Milliarden US-Dollar (1,95 Mrd. Euro) in einen neuen Produktionsstandort in den Vereinigten Staaten investieren. Dadurch werden in New Albany im US-Bundesstaat Ohio voraussichtlich rund 600 hoch qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen werden, wie das Unternehmen mitteilte. Dort soll die Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen und Fertig-Arzneimitteln an einem Standort vereint werden.