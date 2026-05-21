Investitionen: Bauerfeind baut zentralen Stammsitz in Zeulenroda weiter aus

Zeulenroda (dpa/th) - Der Hersteller von medizinischen Hilfsmitteln Bauerfeind investiert weitere 50 Millionen Euro in seinem Hauptstandort im ostthüringischen Zeulenroda. Bis Frühjahr 2028 sollen dort Fertigungs- und Lagerhallen sowie ein Funktionsgebäude entstehen, wie das Unternehmen mitteilte. Mit dem Bau des neuen Hallenkomplexes werde Anfang Juni begonnen. Geplant ist ein moderner Campus zu dem neben einem Mitarbeiterrestaurant und Flächen für Schulungen, Konferenzen und Meetings auch Grünflächen, Promenade und ein Park gehören sollen.