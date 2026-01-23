Investitionen: 15 Millionen Euro vom Land für Brand- und Katastrophenschutz

Erfurt (dpa/th) - Löschfahrzeuge, Warnsirenen, Bauvorhaben: Das Land Thüringen hat Investitionen der Kommunen in den Brand- und Katastrophenschutz im vergangenen Jahr finanziell mit rund 15,4 Millionen Euro gefördert. Dies sei die höchste vom Landesverwaltungsamt bewilligte Fördersumme seit 2015, teilte das Innenministerium mit. Der Löwenanteil dieser Summe kam der Anschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge zugute, allein hier summierten sich die Landeszuschüsse bei 70 bewilligten Förderanträgen auf rund 10,1 Millionen Euro.