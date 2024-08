Für Besucher geht es hoch hinaus

Vor knapp vier Jahren wurde das nach Angaben des Familienunternehmens weltweit höchste Flugkarussell, ein 150 Meter hoher Turm, in Betrieb genommen. Die Karussellsitze drehen sich im "Allgäuflieger" in etwa 100 Meter Höhe. Auch andere Angebote in dem Park ragen weit in die Luft, etwa der "Sky Shot", der Mutige in einer Art Kugel in bis zu 90 Meter Höhe katapultiert. Der Skyline Park bezeichnet sich als Bayerns größten Freizeitpark, in Schwaben hat er insbesondere Konkurrenz durch das deutsche Legoland in Günzburg.