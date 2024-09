Investition: Stadt verkauft Zeiss Grundstück für neuen Standort

Jena (dpa/th) - Das Optik- und Elektronikunternehmen Carl Zeiss baut seinen Standort in Jena weiter aus. Für die künftige Erweiterung der Produktion sei ein Grundstück in Jena-Isserstedt an das Unternehmen verkauft worden. Der Kaufvertrag sei jetzt notariell beurkundet, teilte die Stadtverwaltung Jena mit. Es gehe um den größten Teil einer insgesamt 30 Hektar umfassenden Gewerbefläche. Zeiss beschäftigt an seinem Gründungsort in Jena rund 3.000 Mitarbeiter und gehört damit zu den größten Industriearbeitgebern in Thüringen.