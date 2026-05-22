Im Eingangsbereich von Gebäude A des Henfling-Gymnasiums, dort, wo jeden Tag Schülerinnen und Schüler ein- und ausgehen, versammelt sich am frühen Morgen eine kleine Gruppe. Gespräche klingen gedämpft, es wird gegrüßt, Hände werden geschüttelt. Der Blick richtet sich auf das Neue, das sich hier nun ganz selbstverständlich einfügt: die Fahrstuhltür, noch ungewohnt und doch bereits Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.