Jena (dpa/th) - Rund 25 Jahre nach der Eröffnung wird das Freizeitbad "Galaxsea" in Jena einer umfassenden Sanierung unterzogen. Im Mittelpunkt stehen die Modernisierung von Energie- und Gebäudetechnik sowie der Lüftungs- und Wasseranlagen, wie die Stadtwerke Jena, die das Bad betreiben, mitteilten. Es gehe um eine deutliche Senkung des Energieverbrauchs, um die Betriebskosten langfristig stabil zu halten.
Investition Jenaer Freizeitbad wird für 24 Millionen Euro saniert
dpa 30.01.2026 - 12:32 Uhr