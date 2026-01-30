Investition: Jenaer Freizeitbad wird für 24 Millionen Euro saniert

Jena (dpa/th) - Rund 25 Jahre nach der Eröffnung wird das Freizeitbad "Galaxsea" in Jena einer umfassenden Sanierung unterzogen. Im Mittelpunkt stehen die Modernisierung von Energie- und Gebäudetechnik sowie der Lüftungs- und Wasseranlagen, wie die Stadtwerke Jena, die das Bad betreiben, mitteilten. Es gehe um eine deutliche Senkung des Energieverbrauchs, um die Betriebskosten langfristig stabil zu halten.