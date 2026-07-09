Wer derzeit zwischen Siegelbach und Arnstadt auf der früheren B4 unterwegs ist, blickt auf eine Baustelle mit großer Bedeutung für die Trinkwasserversorgung in Mittelthüringen. Die Thüringer Fernwasserversorgung (TFW) modernisiert dort einen rund 1,5 Kilometer langen Abschnitt ihrer Fernwasserleitung. Durch diese Hauptschlagader fließt aufbereitetes Wasser aus der Talsperre Ohra zu den angeschlossenen Zweckverbänden und versorgt damit unter anderem die Regionen Arnstadt, Erfurt, Weimar und Jena.