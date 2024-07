Die Konzert- und Kongresshalle liegt am Regnitzufer und ging 1993 in Betrieb. Sie ist nicht nur Aufführungsort für die Konzerte der Symphoniker, auch die Verwaltung des Orchesters sowie die Probenräume sind dort untergebracht.

Ausweichspielstätten im Kulturbetrieb zu finden, ist eine aufwendige Angelegenheit - zu sehen in zwei Nachbarstädten Bambergs: In Nürnberg ist erst vor einigen Tagen die Entscheidung gefallen, wie die Ersatzspielstätte für die Sparten Ballett und Oper des Staatstheaters aussehen soll. Weil die mehrjährige Sanierung des Opernhauses in der Innenstadt ansteht, soll auf dem Gelände der einstigen NS-Kongresshalle neu gebaut werden. Erst wenn die Ausweichspielstätte in Betrieb ist, kann das Opernhaus saniert werden.

In Coburg ist im vergangenen Herbst das Globe Theatre in Betrieb gegangen - es dient als Quartier für das Landestheater, dessen Stammhaus ebenfalls saniert werden muss. Die Arbeiten an dem historischen Gebäude dürften einige Jahre in Anspruch nehmen.